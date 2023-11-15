أميرعبداللهیان: أمریکا تتظاهر بإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة

العالم - ايران

وقال حسين أميرعبد اللهيان الذي یزور جنيف، للصحفيين عن أهداف زیارته واللقاءات التي ستعقدها، مضيفا: "نتابع خلال هذه الزیارة إرسال المساعدات الإنسانية الواسعة إلى سكان غزة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة والصليب الأحمر العالمي.

وتابع: "لقد تم عقد جزء من هذه اللقاءات وسيتم عقد جزء آخر خلال الساعات المقبلة، مؤكدا أن الوضع الإنساني في غزة مؤسف للغاية.

وقال وزيرالخارجية: يرسل الأمريكيون كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الأسلحة الفسفورية والمحرمة، من قبرص أو من جميع قواعدهم في المنطقة إلى تل أبيب، ويتم إلقاء هذه القنابل على شعب غزة المظلوم والمقاوم لكن الولايات المتحدة تتظاهر بإرسال مساعدات إنسانية، ولا يحدث أي شيء مهم علی أرض الواقع .

یتبع...