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هل ستحصل الحرب الآن أم لا؟.. 'حزب الله' يجيب!

هل ستحصل الحرب الآن أم لا؟.. 'حزب الله' يجيب!
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني الشیخ نعيم قاسم أنه "عندما تحصل حرب ضدنا من قبل إسرائيل لا خيار أمامنا إلا أن ندافع"، وأن "إسرائيل مستمرة بالتنفس الاصطناعي".

العالم - لبنان

وقال الشیخ في حديث لصحيفتي "الموندو الإسبانية" و"كورييري ويلا سيرا": "نحن لا نسأل إذا حصلت الحرب لماذا تقاومون؟ وإذا كان البعض يريد أن يعلم إذا كنا نخشى من تهديدات إسرائيل فنحن لا نخشى منها وإذا قررت إسرائيل حربا فسنواجه بكل ما أوتينا من قوة لنسقطها ولنا كل الثقة أننا سنربح كل حرب ممكن أن نخوضها مع الكيان الإسرائيلي".

وأضاف: "أما هل ستحصل الحرب الآن أم لا، فهذا مرتبط بالتطورات التي تحصل في غزة ومرتبط أيضا بقرار إسرائيل أن تبادر في الحرب، وهذه من الأمور التي نجهلها الآن. إذا هل يحتمل أن تتوسع الأمور؟ هذا احتمال وارد ولكن لا نستطيع أن نجزم بحصوله".

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