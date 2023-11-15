المقاومة الاسلامية تستهدف ثكنة 'راميم' شمالي فلسطين

العالم - لبنان

وجاء في بيان بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء ثكنة راميم (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مباشرة. ‏

ونشر الاعلام الحربي لحزب الله ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية خلال 24 الساعة الاخيرة:

ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 14-11-2023:

- القطاع الشرقيّ: إستهداف نقطة ‏تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالاسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.إستهداف موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

إستهداف موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.

- القطاع الغربيّ: إستهداف موقع بركة ريشا وأماكن التجمع العسكري المحيطة به بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة.