شاهد.. مغنية أوروبية ترفع العلم الفلسطيني ونشطاء التواصل يعلقون

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إنتفاضة تقوم بها المجتمعات اليهودية حول العالم ضد سياسات الكيان الإسرائيلي وعدوانه على قطاع غزة. اليهود في الولايات المتحدة وبريطانيا وباقي دول العالم، يحتشدون بشكل يومي في الشوارع دعما لأهالي غزة ورفضا للعدوان.

المجتمعات اليهودية تحرص على التمييز بين الديانة اليهودية والسياسات الصهيونية التي تتبناها حكومة الاحتلال. الناشطون اليهود أطلقوا حملات للتعريف القضية الفلسطينية ودعوا إلى تبني الرواية الحقيقية للاحداث.

حركة الوعي لدى المجتمعات اليهودية في العالم ووقوفها الى جانب الشعب الفلسطيني، وصلت الى الناشطين والمؤثرين، والذين يدعون إلى مراجعة الموقف من الاحداث في فلسطين.

دعاةُ الحروب والعدوان على غزة في العالم يتهاتفون ويسقطون أمام الوعي العالمي لهذه القضية. وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان أقيلت من منصبها بعد مواقفها المناهضة للشعب الفلسطيني والرافضة لدعمه.

رئيس الحكومة ريشي سوناك أقال برافرمان من منصبها بعد مهاجمتها للشرطة التي لم تمنع تظاهرات داعمة لأهالي غزة، الموقف الشعبي في بريطانيا بدأ يفرض نفسه على المستوى السياسي رغم تأكيد الناشطين أن الحكومة من أكبر الداعمين للاحتلال.

سياسة سويلا برافرمان سقطت ونجحت سياسة التضامن مع الشعب الفلسطيني، تظاهرات حول العالم بشكل غير مسبوق غيرت مسار الموقف الشعبي بشكل كبير.

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