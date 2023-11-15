شاهد.. الأوساط اليمنية تطالب بتجريم "إسرائيل"

العالم - مراسلون

قال وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال اليمنية علي الديلمي لمراسل قناة العالم الإخبارية: "ما يحدث في غزة جريمة بكل المعايير، وهذه الجرائم كان من المفترض أن يتم التحرك فيها من قبل الأمم المتحدة لكننا نرى أن هناك صمتا كبيرا".

نقابة المحامين اليمنيين طالبت معها عديدا منضمات حقوقية ومدنية طالبت في بيانات لها محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بإعتبار ما يحدث في غزة يصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية وانتهاكا لكل المواثيق والعهود الدولية.

ويستنكر الخبراء القانونيين تقاسع محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن الدولي بخصوص الملاحقة القضائية للكيان الصهيوني معتبرين أن النظام القانوني الدولي وبدعم أميركي واضح يتجاهل الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني على امتداد سنوات الاحتلال.

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