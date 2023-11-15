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حزب الله يستهدف موقع 'حدب ‏يارون' الإسرائيلي بالصواريخ

حزب الله يستهدف موقع 'حدب ‏يارون' الإسرائيلي بالصواريخ
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، اليوم الأربعاء، موقع "حدب ‏يارون" بالصواريخ الموجهة، مؤكّدةً تحقيق إصابات مباشرة فيه. 

العالم - لبنان

وشدّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، أنّ الاستهداف يأتي "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

بالتزامن، أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف "ثكنة راميم" (قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة الصاروخية، وأيضاً موقع "رويسات العلم" ‏في مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة المناسبة، مشيرةً إلى تحقيق إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة آلية إسرائيلية في ‏مثلث "الطيحات" بالصواريخ الموجهة، محققةً فيها إصابات مباشرة، إضافةً إلى "تجمع لقوة مشاة في جيش الاحتلال غربي وجنوبي بركة ريشا بالصواريخ الموجهة"، وثكنة "برانيت"، وذلك بحسب ما جاء في بيان لها اليوم الأربعاء.

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