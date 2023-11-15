شاهد.. دلائل على فشل محاولة التوغل البري الإسرائيلي في غزة

العالم - فلسطين

اخر اعلان كان تأكيده لمقتل ضابطين برتبة نقيب، وإصابة اربعة عسكريين آخرين بجروح خطرة خلال المعارك شمالي قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه في التوغل البري إلى49.

لكن الاحداث على الارض تؤكد أن العشرات من القتلى والجرحى يسقطون يوميا، وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قد اعلنت وفي عملية واحدة انها قتلت تسعة جنود للاحتلال ودمرت 22 آلية في مختلف محاور التوغل. واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الإحتلال في بيت حانون شمالي قطاع غزة.



كتائب القسام اعلنت انها استهدفت تجمعات لجيش الاحتلال في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى، واضافت انها استهدفت ايضا ناقلة جند اسرائيلية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، ودبابة وجرافة شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي تاندوم في المنطقة ذاتها. واعلنت ايضا قصفها لتجمعات اليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

اما سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، اعلنت قصفها تحشيدات الاحتلال في تلة المدفعية شمالي القطاع وايقاعها اصابات مباشرة في صفوفهم، فيما يخوض مقاتلوها اشتباكات عنيفة مع القوات المتوغلة في بيت لاهيا شمالي القطاع. واعلنت قصفها لموقع كرم أبو سالم وقاعدة اميتاي برشقات صاروخية مركزة. مشيرة الى انها استهدفت تحشيدات الاحتلال المتوغلة في منطقة جحر الديك بوابل من قذائف الهاون.



القسام نشرت مشاهد لاطلاق رشقات صاروخية تجاه الاراضي المحتلة وتحديدا نحو عسقلان، ومستوطنة سديروت ومستوطنات غلاف غزة التي تم استهدافها اكثر من مرة، وهذه التطورات تؤكد بحسب الخبراء ان قوات الاحتلال حتى الان لم تستطيع تحقيق اي هدف لها من العملية البرية، حيث انها بعد مرور اكثر من 20 يوما على العملية لا تزال تخوض اشتباكات عنيفة وتخسر جنود ومعدات في شمال قطاع غزة، والصواريخ لا تزال تخرج نحو المستوطنات، ولم تتمكن من العثور على اسير او جثة، وبالتالي العملية حتى الان فاشلة بكل المقايس العسكرية.