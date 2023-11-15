العالم - روسیا

وقال أحمد دوداييف: "قام موقع إنستغرام بحظر حسابات أبناء رئيس الشيشان، أحمد وآدم وإيلي قديروف، بالإضافة إلى صفحة عن أنشطة الرئيس رمضان قديروف".

وأضاف: "في اليوم السابق، تم حجب الحسابات على منصات الإنترنت المختلفة، وحظر حسابات أبناء الرئيس، بالإضافة إلى ثلاث قنوات تابعة لشركة التلفزيون والإذاعة الحكومية الشيشانية غروزني على موقع يوتيوب".

وأوضح الوزير الشيشاني في تعليقه على حجب الحسابات: "من الواضح أن جمهورية الشيشان تسبب مثل هذا الخوف بين المشرفين على حرية التعبير في الخارج لدرجة أنهم يحاولون بحماسة شديدة حجب صوت الحقيقة في مجال المعلومات".