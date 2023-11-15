شاهد.. أسباب قلق "إسرائيل" من الحدود اللبنانية الفلسطينية

العالم - فلسطين

القصف الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات الخيام وحولا والعديسة ورميش والخريبة ورب ثلاثين ومركبا وبرج الملوك واللبونة واصاب منزلا في حولا.



الاعتداءات الاسرائيلية ترافقت مع دوي صفارات الإنذار في مواقع ومستعمرات الاحتلال في متات بالجليل الغربي ومسكاف عام بإصبع الجليل وكريات شمونة، فرد المقاومة في لبنان على الاعتداءات الإسرائيلية ونصرة لغزة لم يتأخر وجاء سريعا.

وفيما تحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن إطلاق نحوعشرين صاروخًا في أقل من ساعة من لبنان تجاه اصبع الجليل الذي يضم أكثر من خ25 مستعمرة إسرائيلية أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف مواقع جل العلم مقابل الناقورة و رويسات العلم ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وثكنة راميم في قرية ‏هونين اللبنانية المحتلة وبركة ريشا وجبل الطيارات والحدب الصهيوني مقابل بلدتي ارميش ويارون مستخدمة الأسلحة الصاروخية ومحققة فيهما إصابات مباشرة.



وفيما تحدثت تقارير عن انفجار صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية في أجواء سهل الخيام اللبناني أكدت وسائل إعلام صهيونية سماع دوي انفجار كبير في شلومي بالجليل الغربي وإطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه برانيت في القطاع الغربي، كما نشرت فيديو عن سقوط صواريخ في محيط مستوطنة كريات شمونة.



صحيفة 'معاريف' العبرية قالت إن الأجواء قاسية هذه الأيام على الحدود الشمالية، مشيرة الى أن المستوطنين يطالبون بإزالة تهديد حزب الله لمستوطناتهم، وإلا فإنهم لن يعودوا واعتبرت الصحيفة أن الحدود الشمالية أصبحت مصدر إزعاج مقلق جداً لعشرات الآلاف من "سكان الشمال" متحدثة عما يمتلكه حزب الله من عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية والطائرات المسيّرة الدقيقة والفتاكة، والتي تشكل خطراً على كيان اللاحتلال.