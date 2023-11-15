حصيلة عمليات كتائب القسام اليوم ضد العدو الصهيوني

العالم - فلسطين

وفي ما يلي قائمة العمليات التي نفذتها كتائب القسام ضد القوات الاسرائيلية المتوغلة في القطاع منذ الصباح لحد الان:

- كتائب القسام استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"

- كتائب القسام اطلقت رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة

- كتائب القسام استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

- كتائب القسام قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية

- كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

- كتائب القسام استهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"

- كتائب القسام قصفت تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون

-كتائب القسام قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

- كتائب القسام جددت قصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"

- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"

-كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة