الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٧:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

حصيلة عمليات كتائب القسام اليوم ضد العدو الصهيوني

حصيلة عمليات كتائب القسام اليوم ضد العدو الصهيوني
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

واصلت كتائب الشهيد عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الاربعاء استهداف مختلف وحدات الجيش الاسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وفي ما يلي قائمة العمليات التي نفذتها كتائب القسام ضد القوات الاسرائيلية المتوغلة في القطاع منذ الصباح لحد الان:

- كتائب القسام استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105"

- كتائب القسام اطلقت رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة

- كتائب القسام استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

- كتائب القسام قصفت "عسقلان" برشقة صاروخية

- كتائب القسام استهدفت ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

- كتائب القسام استهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم"

- كتائب القسام قصفت تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون

-كتائب القسام قصفت مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

- كتائب القسام جددت قصف مغتصبة "سديروت" برشقة صاروخية

- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"

- كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105"

-كتائب القسام استهدفت دبابةً صهيونيةً جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-كتائب القسام استهدفت جرافة عسكرية غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"

-تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس وألوية الناصر من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة

روابط ذات صلة

هلاك جنديين صهيونيين من مسافة صفر في بيت حانون

شاهد فيديو لمجندة أسيرة "إسرائيلية" قتلت في قصف الاحتلال على غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف