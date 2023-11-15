ارتفاع شهداء غزة إلى 11500شخصا

العالم-فلسطين

وفي التفاصيل، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: "الاحتلال يقتحم بشكل ممنهج المستشفيات في غزة لتبرير أكاذيبه للعالم"، مؤكدا "تدمير 95 مقرا حكوميا في الغارات الصهيونية على غزة".

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي: "عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة بلغ 11500"، لافتا إلى أن "25 مستشفى و52 مركزا صحيا خرجوا عن الخدمة في القطاع".

وأوضح المكتب أن "الاحتلال الصهيوني نفذ اليوم جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء الطبي".

وطالب مكتب الإعلام الحكومي بغزة "بفتح معبر رفح بشكل عاجل وفوري وبشكل دائم".

وتابع: "نحن على أعتاب جريمة جديدة بالإعلان عن قطع الاتصالات غدا بسبب نقص الوقود".