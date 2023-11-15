جيش الاحتلال يدعو سكان شرق خان يونس بجنوب غزة إلى إخلاء منازلهم

العالم-فلسطين

وجاء في إعلان وزعه جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة: "يجب عليكم الإخلاء في أسرع وقت ممكن إلى الملاجئ المعروفة.. أي منزل سيتم إخلاؤه سيتم قصفه".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40، حيث يستمر العدوان الصهيوني للقطاع مع تواصل الاشتباكات في عدة محاور، وسط حصار مشدد على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شهيد، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.