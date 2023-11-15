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زعيم المعارضة الصهيونية يطالب بعزل نتنياهو

زعيم المعارضة الصهيونية يطالب بعزل نتنياهو
الأربعاء ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

طالب زعيم حزب المعارضة الصهيونية يائير لابيد، بعزل رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو واختيار رئيس حكومة آخر من حزب "الليكود"، مؤكدا أن الاسرائيليين لا يثق في نتنياهو.

العالم-فلسطين

وقال لابيد في مقابلة مع صحيفة صهيونية: "ليس من الصواب الذهاب إلى الانتخابات الآن. يجب على نتنياهو العودة إلى منزله فورا. يجب أن نتجه إلى إعادة الإعمار الوطني مع رئيس وزراء آخر من الليكود. الاسرائيليون ليس لديهم ثقة في رئيس الوزراء الحالي".

وسبق أن شنت المعارضة الصهيونية هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد تنصله من الفشل، وإلقاء المسؤولية عن أحداث السابع من أكتوبر على الأجهزة الأمنية والاستخبارات.

وقال زعيم المعارضة الصهيونية مهاجما نتنياهو، إن "نتنياهو تجاوز الخط الأحمر الليلة"، وأضاف لابيد "بينما يقاتل جنود جيش الاحتلال وقادته حماس وحزب الله يحاول هو إلقاء اللوم عليهم بدلا من دعمهم".

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