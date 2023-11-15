غريفيث: اتفقت مع وزير خارجية إيران على أن توسع الحرب على غزة لن يكون جيدا

العالم-الامريكيتان

وخلال إحاطة صحافية في جنيف، أعرب غريفيث عن قلقه العميق من توسع حرب الاحتلال ضد قطاع غزة إلى ما هو أبعد من غزة و"شمالًا"، قائلا: "إذا نشبت حرب في الشمال بين حزب الله وإسرائيل، فأنا أخشى الأسوأ".

وتابع "يمكننا بسهولة أن نتخيل الأسوأ لأنها ستكون حربا تجعل حتى غزة بأهوال الصراع اليومي المروعة فيها تبدو كأنها مجرد بداية"، لافتا إلى أنه بحث هذه المخاوف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وأضاف غريفيث: "بطبيعة الحال، كان القلق بشأن التوسع هو الموضوع الذي ناقشته معه بشكل أساسي وبالطبع اتفق معي على أن مثل هذا التوسع لن يكون أمرًا جيدا".

وخلال الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأمم المتحدة إلى بذل مزيد من الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإيرانية: "إن كميات المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة قليلة جدًا وتكاد تكون معدومة، ومن الضروري أن تتخذ الأمم المتحدة إجراءات فورية وجادة في هذا الصدد".

ودعا إلى "إدارة قوية وعاجلة من قبل الأمم المتحدة لرفع الحصار عن معبر رفح الحدودي وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".