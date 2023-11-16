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رئيسي: عدوان غزة كشف زيف حقوق الانسان الغربية

رئيسي: عدوان غزة كشف زيف حقوق الانسان الغربية
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي بان صمت المؤسسات الدولية تجاه العدوان الصهيوني الهمجي على قطاع غزة ، حطم أسطورة حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب، مؤكدا بأن دماء الشعب الفلسطيني المظلوم المراقة ظلما ستشكل الأساس لنظام عالمي عادل.

العالم - ايران

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، اشار السيد رئيسي إلى تقرير محافظ البنك المركزي حول النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، واكد على جهود المسؤولين والإجراءات التطويرية لتحسين مؤشرات النمو الاقتصادي.

كما اوعز للنائب الأول لرئيس الجمهورية بمراجعة وتقديم الحلول لزيادة النمو الاقتصادي في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات من خلال عقد اجتماعات تخصصية.

وأشار الرئيس ضمن تهنئته بأسبوع "الكتاب والقراءة وأمناء المكتبات" إلى نمو طباعة الكتب بنسبة 11% ومبيعات الكتب بنسبة 57 بالمائة في فترة الحكومة الشعبية (الحالية) ، وثمن جهود القائمين على هذا المجال في ترويج ونشر الكتب والقراءة، مؤكدا على ضرورة تعزيز المكتبات.

واعتبر رئيسي دور الفن والاطر الفنية كالكتب والأفلام والمسرح والأفلام الوثائقية مؤثرا جدا في تصوير مشاهد المقاومة الفلسطينية المشرقة والوجوه البشعة والمظلمة للمجرمين الصهاينة ومناصريهم ، وأوضح: ان صمت المؤسسات الدولية ودعم أميركا والدول الغربية للجرائم الرهيبة التي ارتكبها الصهاينة في غزة حطم أسطورة حقوق الإنسان التي يتشدق بها الغرب، ومن المؤكد أن دماء الشعب الفلسطيني المظلوم المراقة ظلما ستضع الأساس لبناء نظام عالمي عادل وزوال النظام الظالم الحالي.

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