عبد اللهيان: الكيان الصهيوني يلعب بالوقت

العالم - ايران

والتقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبد اللهيان اليوم الأربعاء ، استمراراً للقاءاته في جنيف بشأن الأزمة الراهنة في غزة، مع السيدة ميريانا سبولياريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعقد معها جولة من المباحثات.

وشكر وزير الخارجية مواقف وجهود رئيسة واللجنة الدولية للصليب الأحمر حول المأساة الإنسانية في غزة، ووصف وزير الخارجية الوضع في غزة بالصعب والمعقد. وشرح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية في غزة، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد توسيع نطاق الأزمة في المنطقة، ووصف دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية في غزة بالمهم للغاية.

وقال أمير عبد اللهيان: إن الكيان الصهيوني لم يسمح بإحراز تقدم في القضايا الإنسانية، وترك توجهات حماس الإيجابية فيما يتعلق بالأسرى دون جدوى.

وقال: إن حماس أبدت حسن نيتها فيما يتعلق بقضية الأسرى المدنيين، وهي مستعدة لتبادل الأسرى المدنيين، لكن الكيان الإسرائيلي يلعب بالوقت وان وزير خارجية هذا الكيان يحاول التظلم من خلال جلب عائلات بعض الأسرى الإسرائيليين الى جنيف.

وقال وزير الخارجية الايراني: إن الحكومة الأمريكية زادت بدورها من حدة الحرب على غزة بحضورها ودعمها الكامل للكيان الصهيوني.

كما شرح أمير عبد اللهيان وجهات نظر إيران بشأن سبل إنهاء الأزمة الحالية في فلسطين وقطاع غزة، مشيراً إلى أن تاريخ الصراع الفلسطيني لا يعود إلى 7 أكتوبر، وقال: إن حماس وفصائل المقاومة هي حركات تحرير ضد الاحتلال وان الكيان الصهيوني في رد فعله على العمل المشروع للمقاومة المناهضة للاحتلال، انتهك بشكل صارخ المبدأ القانوني للتناسب والفصل من خلال قتل أكثر من 14000 مواطن فلسطيني مظلوم في غزة.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن الصليب الأحمر الدولي بانه جزء من الحل في النزاعات، وأضاف أن الصليب الأحمر الدولي بقدراته يستطيع أن يلعب دورا فعالا في مجال الأسرى وتقديم المساعدات لغزة وغيرها من القضايا الإنسانية في غزة.

كما أعرب وزير الخارجية عن شكره وتقديره للتعاون الجيد الذي تبديه اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

بدورها قالت السيدة ميريانا سبولياريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إن هذا اللقاء ياتي في وقت مناسب، لأن الجانبين قلقين بشأن الوضع في غزة.

وفي إشارة إلى مهمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، شكرت إيران على ثقتها باللجنة ومساعدتها في إنجاز مهامها.

وأشارت إلى وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر في فلسطين، واعتبر مهمة الصليب الأحمر في غزة حساسة وصعبة في الوضع الحالي، وأضافت أن الصليب الأحمر يحاول القيام بمهامه في المجال الإنساني عبر الحفاظ على الحيادية .

ووصفت الوضع في غزة بأنه معقد، ودعت إلى دعم إيران والدول الأخرى في تنفيذ المهام الإنسانية للصليب الأحمر بنجاح، وأضافت: "نظرًا لحساسية الوضع، سنبذل قصارى جهدنا لتقليل المعاناة الإنسانية".