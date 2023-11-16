بالفيديو..اشتباكات عنيفة بين متظاهرين داعمين لغزة و شرطة الكونجرس

العالم-الاميركيتان

وجرت المظاهرة في منطقة قريبة من مبنى الكابيتول الأميركي.

وقالت شرطة الكابيتول إن عناصرها كانوا "يعملون على إبعاد حوالي 150 شخصاً احتجوا بشكل عنيف وغير قانوني".

وتابعت عبر منصة إكس "قوات الأمن تقوم باعتقالات"، ونصحت الأفراد بالابتعاد عن المنطقة.

وقال صحافي من "رويترز"، إن الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل، وأطلقت مقذوفات تحتوي على مواد كيميائية مهيجة.

وأظهر مقطع فيديو للمظاهرة نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الأمن، وهم يدفعون المتظاهرين الذين أمسك بعضهم ببعض، وهتفوا "دعونا نعِش". وكانوا يرتدون قمصاناً سوداء مكتوب عليها "أوقفوا إطلاق النار الآن".