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حصيلة العدوان على غزة

حصيلة العدوان على غزة
الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الاربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الصهيوني الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الرابع على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال. 

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