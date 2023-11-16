المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 11 آلية صهيونية في غزة

العالم-فلسطين

وتمكنت المقاومة الفلسطينية من تدمير عدة دبابات لقوات الاحتلال الصهيوني، وإسقاط طائرة مسيّرة والسيطرة عليها، وواصلت خوض ملاحم بطولية واشتباكات في محاور التوغل بقطاع غزة وفجرت المزيد من الدبابات، ووجهت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية.

كما أعلنت في بلاغ سبقه استهداف حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، مؤكدة وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح.

وقصفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

واستهدفت كتائب القسام دبابةً صهيونيةً شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين105”.

وجددت كتائب القسام قصف مغتصبة “سديروت” برشقة صاروخية.

وأعلنت كتائب القسام عن قصف مستوطنة “سديروت” برشقة صاروخية، وقصف تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون.

واستهدفت كتائب القسام دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي “تاندوم”.

وأعلنت كتائب القسام أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ “رجوم” قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما أعلنت عن قصف “عسقلان” برشقة صاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في عسقلان وضواحيها قبل سقوط صاروخ في المدينة المحتلة إثر الرشقة الصاروخية.

واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة “الياسين 105”.

وأعلنت كتائب القسام، عن استهداف جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة “الياسين 105”.

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بلاغ عسكري: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع “سكاي لارك” بدون طيار والسيطرة عليها، دون المزيد من التفاصيل.

كما أعلنت السرايا أنها قصفت بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع مؤكدة إصابتهم إصابة مباشرة.

وذكرت مصادر محلية أن المقاومة تصدت ببسالة لقوة صهيونية توغلت في الأطراف الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.