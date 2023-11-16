اعتراف إسرائيلي.. مقتل ضابطيين وإصابة آخرين في معارك شمال غزة

العالم - فلسطين

وبذلك يرتفع إجمالي عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عمليته البرية في غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 51 قتيلا.

كما بلغ إجمالي عدد القتلى 370 جنديا وضابطا منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الماضي والحرب على غزة التي تدخل يومها الـ41.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت الأربعاء أنها دمرت 11 آلية إسرائيلية -كليا أو جزئيا- وقتلت وأصابت جنودا إسرائيليين في جميع محاور القتال في قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت قوة لجيش الاحتلال شرق جحر الديك (شرقي قطاع غزة) بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد.

وبينما قالت "إسرائيل" إنها ستواصل عملياتها العسكرية حتى "القضاء" على حركة حماس، توعدت المقاومة الاحتلال بأن تجعل غزة مقبرة لجنوده.

ولليوم الـ41، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 11 ألفا شهيدا فلسطينيا، أغلبهم نساء وأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب، 70% منهم من الأطفال والنساء.