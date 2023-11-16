شاهد.. رعب طفلة فلسطينية من قصف 'إسرائيل' على غزة

العالم - فلسطين

ويظهر في مقطع الفيديو طفلة بعمر لا يتجاوز السنة وهي مرعوبة تبكي من صوت القصف الإسرائيلي الذي طال الحجر والبشر والصيور في القطاع.

آخر حصيلة العدوان الاسرائيلي حسب وزارة الصحة في غزة مساء الاربعاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11517 شهيدا، والجرحى إلى نحو 32 ألف جريح، منذ بداية العدوان الصهيوني الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وأوضحت الوزارة، في تقريرها اليومي حول العدوان، أنها تواجه لليوم الرابع على التوالي، تحديات في تحديث أرقام الضحايا بسبب انهيار الخدمة والاتصالات في مستشفيات الشمال.