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شاهد.. غزة وشعر محمود درويش وطفلة تذرف الدموع للالتحاق بإمها الشهيدة

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

هناك شعرا شهيرا للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول فيه: "إن سألوك عن غزة قل لهم: بها شهيد، يسعفه شهيد، ويصوره شهيد، ويودعه شهيد، ويصلي عليه شهيد"، وهذا هو الحال في غزة اليوم طفلة تفقد كل عائلتها وتذرف الدموع بحرقة وتتمنى لوكانت استشهدت معهم.

العالم - فلسطين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة فلسطينية وهي تذرف الدموع بعد أن فقدت كل عائلتها في العداون الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتقول ياليتها استشهدت مع عائلتها حتى لا تعيش ألم الفقدان والحاجة.

أطفال غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الشهر الماضي وهي مرمى أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب تطهير عرقي ومجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حصيلة الأطفال الشهداء حتى اليوم الـ41 من العدوان إلى 460 من إجمالي 11517 شهيحتى اللحظة.

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