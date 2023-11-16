شاهد.. غزة وشعر محمود درويش وطفلة تذرف الدموع للالتحاق بإمها الشهيدة

العالم - فلسطين

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة فلسطينية وهي تذرف الدموع بعد أن فقدت كل عائلتها في العداون الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وتقول ياليتها استشهدت مع عائلتها حتى لا تعيش ألم الفقدان والحاجة.

أطفال غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الشهر الماضي وهي مرمى أهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب تطهير عرقي ومجازر إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، حيث وصلت حصيلة الأطفال الشهداء حتى اليوم الـ41 من العدوان إلى 460 من إجمالي 11517 شهيحتى اللحظة.