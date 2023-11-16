بالفيديو: عملية إطلاق نار على حاجز النفق بالضفة الغربية.. فماذا حدث؟

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن فلسطينيا أطلق النار تجاه قوة لجيش الاحتلال على حاجز النفق بين بيت لحم والقدس وأصاب خمسة منهم بجروح، وأحدهم حاتله حرجة.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان لها: إنها “حيدت” منفذ العملية.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن منفذي العملية هم ثلاثة أشخاص وأنهم “قتلوا” (استشهدوا) برصاص قوات الاحتلال.

ولم يتأكد ما إذا كان الفلسطينيين الثلاثة هم منفذي العملية أم أن أحدهم هو المنفذ والآخران تصادف مرورهم بالمكان واستشهدا برصاص قوات الاحتلال عقب عملية إطلاق النار.

اللحظات الأولى لعملية إطلاق النار

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كما نشر كيان الاحتلال الإسرائيلي قوات في مكان الحادث وحوله لإلى ثكنة عسكرية.

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سلاح منفذ العملية