بالفيديو والصور.. شاشات عرض تجوب لندن لكشف جرائم "إسرائيل"

العالم - فلسطين

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني، محرقتها الدامية في قطاع غزة، لليوم الـ 41 تواليًا، بتكثيف الغارات، مع استمرار قصف المنازل على رؤوس قاطنيها واستهداف المساجد ومحطات إرسال الاتصالات والإنترنت، وتجدد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.

ونعرض في هذا التقرير مجموعة من الصور المتداولة لشاشات إعلانية تجوب عاصمة الضباب لدعم فلسطين وكشف جرائم "إسرائيل".

ظهرت مقدمة شاشة العرض بمشهد لعمارة سكنية في أحد أحياء قطاع غزة تتعرض لقصف الاحتلال الإسرائيلي، وسط منطقة يحيى فيها عشرات المدنيين، ليست ساحة حرب ولا أوكار لتجمع الارهابين، تشير هذه الصورة أن "إسرائيل" تستهدف سكان غزة العزل في مشهد يضرب بكل قوانين الأعراف الدولية، ويشهد على جرائم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني.

ظهر على خلفية السيارة التي تحمل شاشات عرض في أثناء سيرها في شوارع لندن رسم تعبيري على شكل «قلب» يحمل ألوان العلم الفلسطيني الأحمر والأخضر الأبيض، وظهر على الشاشة صورة توضح هول انفجار القنابل.

ومع استمرار سير سيارة العرض ظهر علم فلسطين يملأ الصورة كلها وسط المارة في إشارة إلى دعم القضية الفلسطينية، كما عرضت عبارات تطالب بتحرير فلسطين.

تتكرر المشاهد التي تعرض على شاشة العرض وهي تسير في شوارع لندن لتكشف للعالم حقيقة الجرائم التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

هذا شهدت العاصمة البريطانية “لندن”، مظاهرات حاشدة دعما لفلسطين خلال الأيام الماضية شارك فيها الآلاف لدعم فلسطين والوقوف ضد مجازر الاحتلال الإسرائيلي فى قطاع غزة مطالبين بوقف اطلاق النار.