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أكبر عملية عزل وإغلاق للمدن الفلسطينية منذ عام 2000 + فيديو

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

رام الله (العالم) 2023.11.16 – أكد مراسل قناة العالم الإخبارية برام الله أن قوات الاحتلال الصهيوني أكملت خنق المدن الفلسطينية في أكبر عملية عزل وإغلاق منذ عام 2000 حيث بات حوالي أربعة ملايين فلسطيني معتقلين في إغلاق حتى يمنع تواصل البلدات مع الأخرى.

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وفي حديث مباشر أكد الزميل فارس الصرفندي انتهاج الاحتلال عمليات إغلاق جديدة وحواجز جديدة في المدن الفلسطينية، مؤكداً أن المدن الفلسطينية باتت حقيقة ومن دون نقاش مناطق معزولة بشكل كامل.

وبين أن كل مدينة فلسطينية أصبحت معزولة عن الأخرى وعن البلدات المحيطة بها التي تم إغلاقها أيضا، وأوضح أن الشوارع الخارجية المشتركة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين باتت لا يمر عليها الفلسطينيون، ويمنع أي فلسطيني من المرور عليها حيث يتعرض كل فلسطيني يمر عليها للاعتداء إما من الجيش الاسرائيلي أو من المستوطنين.

وأكد أن هذه هي أكبر عملية عزل وإغلاق للمدن الفلسطينية منذ العام 2000، مشدداً أن كل الإغلاقات الإسرائيلية ووضع الحواجز العسكرية ومنع الفلسطينيين من التنقل من مكان إلى مكان آخر منذ 2000 لحد الآن والتي تأتي كجزء من العقاب الجماعي للفلسطينيين لم تكن بهذا السوء.

وأوضح أن حوالي أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية باتوا الآن معتقلين، ومن ضمن ذلك عملية العزل للمناطق المحتلة عام 48 حيث بات يمنع الفلسطينيين من الدخول إلى تلك المناطق، علما أن هناك أكثر من 350,000 فلسطيني من الضفة الغربية يعملون في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأضاف: هؤلاء منذ أكثر من 40 يوما أصبحوا عاطلين عن العمل ولا يجدون لقمة عيشهم.. وباتوا يشكلون عبئاً جديداً على السلطة الفلسطينية والفلسطينيين بشكل عام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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