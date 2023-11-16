شاهد.. اليابان تحتجز رجلا بعد اصطدام سيارته بحاجز قرب سفارة الاحتلال

العالم - فلسطين

قالت وسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن إصابة شرطي بجروح طفيفة، وقد رفضت الشرطة التعليق على الواقعة، وأغلقت المنطقة التي وقع فيها الحادث.

من جهته قال مسؤول في السفارة إن الأمر يخضع لتحقيق الشرطة وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وتحدثت تقارير عن أن الرجل الذي تم اعتقاله في الخمسينيات من عمره وينتمي إلى جماعة يمينية.



ورفضت الشرطة التعليق على الواقعة، بينما قال مسؤول في السفارة الإسرائيلية، إن الأمر يخضع لتحقيق الشرطة وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية سيارة صغيرة سوداء اللون تعرضت لأضرار بعد اصطدامها بحاجز يبعد حوالي 100 متر من مبنى السفارة.

كما قال شاهد، إن قوات الأمن أغلقت المنطقة المحيطة بموقع وجود السيارة.

ونُظّمت مظاهرات عدة مؤيدة للفلسطينيين أمام السفارات الإسرائيلية حول العالم في الأسابيع الماضية، بما في ذلك طوكيو، احتجاجا على العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة.

يشار إلى أن طوكيو اتخذت موقفا أكثر تحفظا من حلفائها الغربيين الذين ذهبوا بعيدا في تأييد الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ قالت الخارجية اليابانية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إن بلادها تراقب الوضع في غزة بقلق، مضيفة أن على جميع أطراف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الالتزام بالقوانين الدولية.

وكانت اليابان ضمن 4 دول صوتت ضد مشروع قرار قدمته روسيا لمجلس الأمن في أعقاب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.