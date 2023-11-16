بالفيديو.. المقاومة بالضفة تنفذ عملية بطولية تكسر أنف الاحتلال

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العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لم يثني المقاومين من تنفيذ عمليات ضد قوات الاحتلال» حاجز عسكري بين مدينتي القدس وبيت لحم في الضفة الغربية كان مسرحا لعملية اطلاق نار نفذها مقاومون اسفرت ان اصابة مستوطنين بينهم رجال امن.

عملية إطلاق نار وقعت عند حاجز النفق في جنوب القدس المحتلة نفذها مقاومون فلسطينيون بعد وصولهم بمركبة من الضفة الغربية إلى المعبر وفتحوا النار باتجاه القوات الاسرائيلية حسبما افادت شرطة الاحتلال.

وعلى اثر العملية اقتحم جيش الاحتلال بلدة حوسان قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، واعتقل عددًا من سكانها.

وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال منع السكان من الخروج من منازلهم معلنا البلدة منطقة عسكرية، وشرع في عملية مداهمة لعدد من المنازل. وقال الشهود أن القوات اعتقلت عددًا من المواطنين في عملية عسكرية مستمرة.

العملية تاتي فيها شنت قوات الاحتلال صباحا حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة دورا واعتقلت عددا من المواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي مدينة أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين، وذلك عقب اقتحام المدينة للمرة الثانية في غضون ساعات. وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من قريتي أبو شخيدم وكوبر شمال المدينة. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس في الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف.