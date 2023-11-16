عشرات الأكفان أمام البيت الأبيض ..ما السبب؟

العالم-فلسطين

وعرض ناشطون أمريكيون مناهضون للحرب على غزة مجموعة لمجسمات تمثل جثثًا داخل (أكفان بيضاء)، في رمزية للضحايا المدنيين الذين استهدفهم القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، خلال احتجاج أمام البيت الابيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وطالب المتظاهرون الإحتلال بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول دون عوائق للفلسطينيين، ووقف إطلاق النار في العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر منذ 40 يوما.

وفي ذات السياق رفع محتجون آخرون لافتات تحمل العلم الأمريكي والإسرائيلي كُتب عليها "أعيدوهم الى منازلهم" للمطالبة بإعادة الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وجراء العدوان الاسرائيلي المتواصل منذ 40 يوما على قطاع غزة ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 11500، 4710 منهم من الأطفال و3003 من النساء فيما بلغ عدد المفقودين 3640 منهم 1770 طفلا مازالوا تحت أنقاض المباني المدمرة ويتعذر انتشال جثامينهم حسب مصادر رسمية فلسطينية.

وواصل الكيان الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة بما في ذلك منازل سكنية مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.