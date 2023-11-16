تحركات داخل حزب نتنياهو للإطاحة به من رئاسة الحكومة + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يبدو أن تداعيات عمليات طوفان الأقصى ستطال الجميع على الرغم من اتجاه البعض إلى أن هذه العملية فرصة لتوحيد الصف الإسرائيلي وتخفيف الضغوط الداخلية التي يواجهها الائتلاف الحكومي إلا أن هذا لا يمنع التداعيات لهذه العملية على استقرار الحكومة الإسرائيلية اليمنية.

رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعى إلى الإطاحة برئيس الحكومة الحالية بنيامين نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

وقال لابيد إن حزبه سيوافق على الانضمام إلى حكومة تحت قيادة الليكود لكن برئاسة مرشح آخر، وأضاف أن هذه الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها وتحتاج إلى تغيير.

وهذه هي المرة الأولى التي ينادي فيها لابيد للإطاحة بنتانياهو منذ بداية العدوان على غزة.

ويأتي موقف لابيد هذا بعد يوم واحد فقط من مقابلة أجرته معه إذاعة الجيش الإسرائيلي قال فيها إن هذا ليس الوقت المناسب لتغيير رئيس الحكومة.

وفي وقت سابق كشفت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية عن نقاش يدور بين وزراء وأعضاء الكنيست من الحزب الليكود حول الإطاحة بزعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من خلال الدفع نحو التصويت على حجب الثقة عنه.

وأشارت القناة إلى أن هذا الأمر بات أكثر جدية في الأيام الأخيرة، وأن عدد الوزراء وأعضاء الكنيست الضالعين في المشاورات بات أكبر، كما بدأوا بإشراك قادة أحزاب من المعارضة في هذه القضية.

ولفتت القناة إلى أنه في حال نجاح هذه المحاولة بإزاحة نتنياهو سيتقلد منصب رئيس الحكومة أحد كبار أعضاء الليكود على أن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات التالية.

وستحتاج هذه الخطوة إلى دعم من قبل أعضاء المعارضة بما في ذلك الأحزاب العربية.

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