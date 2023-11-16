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شاهد/هكذا وقع جنود الاحتلال في فخ انفاق حماس!

الخميس ١٦ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

لم تعد الأنفاق مجرد مكان يحمي مقاومي حماس من القصف، بل أصبح أيضا فخا يستدرج جنود الإحتلال إلى حتفهم، بحسب ما تقول وسائل إعلام عبرية.

العالم- فلسطين

وبدأت القصة السبت الماضي بإعلان مقتضب من الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل 5 من عسكرييه، بينهم ضابط برتبة رائد وإصابة آخرين، وشمل الإعلان أسماء الجنود ومناطق سكناهم.

ولاحقا، بدأت مزيد من التفاصيل بالظهور، فقالت مواقع إخبارية إسرائيلية إن الجنود قتلوا في معارك مع مقاتلين فلسطينيين بشمال قطاع غزة المحاصر في اليوم السادس والثلاثين للحرب.

واعترف الجيش الإسرائيلي بعدها بأن 4 من جنود الكتيبة 697 قتلوا في نفق يعود لحركة حماس.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية إن الجنود الأربعة قتلوا من جراء انفجار في مدخل نفق في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن الانفجار ناجم عن تفخيخ الفتحة المؤدية إلى النفق.

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