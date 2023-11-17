الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

تصدعات باهضة التكلفة في الاقتصاد الإسرائيلي والسبب +فيديو

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

مع مرور أكثر من شهر على أعلان الحرب في غزة وحالة الطوارئ من قبل رئيس حكومة الحرب بنيامين نتنياهو بدأ الاقتصاد الاسرائيلي يشهد حالة من التصدع والأهتزار في جميع القطاعات.

العالم - مراسلون

ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ أكثر من 600 مليون دولار اسبوعيا وذلك بحسب بنك "اسرائيل" المركزي.

التكاليف الباهظة هذة ناجمة عن أغلاق العديد من المدارس وأخلاء نحو 144 الف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع عزة ولبنان أضافة الى استدعاء حوالي 350 الف جندي احتياط وأغلاق 150 مصنعا والغاء تصاريح العمل للعاملين الفلسطينين مما ادى الى توقف كافة المتشأت العقارية والزراعية ما ادى الى تباطئ كبير بالاقتصاد.

وكبدت الحرب في غزة كيان الاحتلال عجزا في الموزانة بنحو 23 مليار شيكل ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي.

روابط ذات صلة

الإحتلال يسعى لتحويل مشافي غزة الى مشرحة للشهداء

نتنياهو يتعهد بـ'فتح الصنابير' ردا على طوفان الاقصى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف