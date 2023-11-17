تصدعات باهضة التكلفة في الاقتصاد الإسرائيلي والسبب +فيديو

العالم - مراسلون

ويتكبد تكاليف باهظة تبلغ أكثر من 600 مليون دولار اسبوعيا وذلك بحسب بنك "اسرائيل" المركزي.



التكاليف الباهظة هذة ناجمة عن أغلاق العديد من المدارس وأخلاء نحو 144 الف عامل من المناطق القريبة من الحدود مع عزة ولبنان أضافة الى استدعاء حوالي 350 الف جندي احتياط وأغلاق 150 مصنعا والغاء تصاريح العمل للعاملين الفلسطينين مما ادى الى توقف كافة المتشأت العقارية والزراعية ما ادى الى تباطئ كبير بالاقتصاد.



وكبدت الحرب في غزة كيان الاحتلال عجزا في الموزانة بنحو 23 مليار شيكل ما يعادل 6 مليارات دولار في أكتوبر الماضي وهو ما يمثل ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلي.