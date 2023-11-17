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حيث أصبحت مدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا..

تحذير اممي: سكان غزة يواجهون 'احتمالا مباشرا للموت جوعا'

تحذير اممي: سكان غزة يواجهون 'احتمالا مباشرا للموت جوعا'
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن المواطنين الفلسطينيين يواجهون "احتمالا مباشرا للموت جوعا" في قطاع غزة، حيث أصبحت "امدادات الغذاء والمياه معدومة عمليا".

العالم - فلسطين المحتلة

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين في بيان، الخميس، "مع اقتراب فصل الشتاء، والملاجئ غير الآمنة والمكتظة، ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون احتمالا مباشرا للموت جوعًا".

وأكدت ماكين "لا توجد طريقة لتلبية احتياجات الجوع الحالية من خلال معبر حدودي واحد قيد التشغيل" في إشارة إلى المساعدات عبر معبر رفح.

واضافت "الأمل الوحيد هو فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة".

وبحسب البرنامج فإن نقص الوقود يعرقل أيضا إيصال الطعام، بسبب عدم قدرة الشاحنات التي وصلت من مصر الثلاثاء إلى الوصول للمدنيين بسبب نقص الوقود.

وتابعت "الأغذية التي دخلت غزة لا تكفي سوى لتلبية 7% من الحد الأدنى اليومي من احتياجات السكان من السعرات الحرارية".

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