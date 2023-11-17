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بالفيديو.. المسار الميداني للعدوان على قطاع غزة

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

كما في مستشفى الرنتيسي لم يتمكن جيش الاحتلال من الحصول على صورة إنجاز عسكري في مستشفى الشفاء ولم يكشف إلا على أكذوبة غرف القيادة والتحكم ومخازن الأسلحة والأنفاق لحماس فضلا عن الأسرى.

العالم - مع الحدث

  • كيف يقرأ اقتحام الاحتلال للمستشفيات في غزة بالبعد العسكري؟
  • عن أي صورة إنجاز يبحث نتنياهو وقيادة جيشه المحتل؟
  • كيف يبدو مسار الميدان بين قوات الاحتلال والمقاومين الفلسطينيين؟
  • ما آفاق المواجهة على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الخبير العسكري والاستراتيجي العميد هشام جابر، والباحث في العلاقات الدولية أشرف عكا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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