شاهد.. كيف تقرأ مذابح مستشفيات غزة؟

العالم - إنقلاب الصورة

بعد أكثر من 40 يوما على العدوان على غزة جيش العدو الإسرائيلي يبحث عن رمز ما يحقق فيه إنجازا أو انتصارا ميدانيا ولو بالشكل، هذه المجازر التي ارتكبت لم تكفه، هو يريد أن يلتقط صورة أن يحقق إنجازا ولو على المستوى الشكلي ولذلك قصف المستشفيات بشكل هستيري، وكان يريد أن يقتحم أو يحتل مستشفى الشفاء لما لهذا المستشفى من رمزية كبيرة على المستوى العالم وخاصة أنه مهد لهذا الأمر بسلسلة من الكلام والأكاذيب عن مستشفى الشفاء.

اقتحام وحشي منم قبل جيش الاحتلال لمستشفى الشفاء ومطاردة للأطقم الطبية وترويع مرضى، وحتى الأطفال الخدج لم يسلموا، لكن ما يلفت بهذا الأمر بأن المجرم الأميركي هو من أعطى لضوء الأخضر لاقتحام المستشفى.

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