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تفاعلات واسعة مع قرار أردني بشأن 'اسرائيل'

تفاعلات واسعة مع قرار أردني بشأن 'اسرائيل'
الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصدر وسم "لن نوقع"، منصات التواصل الاجتماعي، عقب إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن بلاده لن توقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع الكيان الإسرائيلي.

العالم - العالم الإسلامي

ولقي تصريح الصفدي، انتشارا كبيرا عبر منصة x، وقد أعاد النشطاء نشره على نطاق واسع، مشيدين به.

وكتب أحد الأشخاص، واصفا القرار بأنه "جريء وضرورة مُلحّة، فقد آن للأردن أن تستثمر جميع أوراقها لنصرة الأهل في غزّة ولإيقاف غطرسة الاحتلال ومجازره في القطاع والضفة الغربية".

وكتب آخر: "لا لاتفاقيات الذل والمهانة".

وقال أحدهم: "اقسم بالله احلى خبر اسمعه".

وقد أثار تصريح الصفدي حفيظة رئيس وزراء الاحتلال الأسبق، نفتالي بينيت، وقال: "إذا كان الأردن يريد أن يعطش سكانه، فهذا حقهم"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لديها ما تحتاجه من مصادر طاقة لكن الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه لسكانه" حسب قوله.

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