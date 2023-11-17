العالم - مراسلون

وأضاف، أن حسب ما جاء في الوسائل الإعلام والصحف العبرية، أن الصفقة تتضمن الإفراج عن 50 إسرائيليا مدنيا من الأسرى لدى حماس مقابل أن يتم وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام وكذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين من الأطفال والنساء، ولكن إلى الان لم تحن ساعة الصفر لهذه الصفقة.

وأشار مراسلنا إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت أن هناك خلافا كبيرا داخل الكبينت الإسرائيلي على الصفقة ووقف إطلاق النار، وأن في بيني غانتس و وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت وقادة الجيش الإسرائيلي في الوقت الذي يريدون لهذه الصفقة أن تتم يحاول رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يريد تعطيلها بأي شكل من الأشكال.



وأضاف، أن هناك صراعا مبكرا بدأ داخل الكيان الصهيوني، حيث كل من الأوساط السياسية والأمنية تحاول أن تحمل تداعيات العدوان على غزة إلى الآخر، موضحا أن نتنياهو يريد أن تخرج الصفقة وكأنه هو من حدد معاييرها، لأن الشارع الإسرائيلي يعتبره بعد 42 يوما من العدوان على غزة لم يحقق أي إنجاز على الأرض، حيث يعتبر الشارع الإسرائيلي أن الإنجاز هو إعادة الأسرى دون دفع الثمن إلى حماس وأي دفع ثمن لحماس يدل على أنها ما زالت قوية.



وقال مراسل العالم، إن نتنياهو وزوجته اجتمعا يوم الخميس مع ذوي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس وحاولوا بشتى الطرق أن يحملوا مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر إلى قادة الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال.

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