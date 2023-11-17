شاهد.. "إسرائيل" تشدد الخناق على أسراها لدى المقاومة..

العالم - خاص بالعالم

مازالت الوساطات مستمرة لانجاز صفقة لتبادل للاسرى، وسط مماطلة اسرائيلية.

صفقة تنص، بحسب وسائل اعلام اسرائيلية، على هدنة مدتها خمسة ايام، ستطلق حماس في يومها الاول خمسين اسيرا اسرائيليا من النساء والاطفال، ثم عشرة اسرى يوميا لبقية ايام الهدنة. وذلك مقابل تبييض كيان الاحتلال معتقلاته من الاسيرات الفلسطينيات والاسرى الاطفال والمسنين، وإدخال الوقود للمستشفيات والمخابز في قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة، فضلا عن الالتزام بزيادة عدد شاحنات المساعدات التي تدخل القطاع يوميا من مصر.

صفقة جاهزة وقابلة للتنفيذ، يعرقلها مجلس الحرب الاسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يحاول الافراج عن اكبر عدد من الاسرى مقابل تنازلات اقل. الامر الذي اثار خلافات في حكومة الحرب، مع ابداء جيش الاحتلال مرونة حيال الصفقة، وتشدد نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بشأنها.

مرواغة اسرائيلية، اكدت المقاومة الفلسطينية انها لن تؤدي الى اطلاق رهينة واحدة، وانه على الاحتلال دفع ثمن استعادة أسراه.