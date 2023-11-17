'المقاومة' العراقية تهاجم قاعدتي'عين الأسد'و'تل بيدر'

العالم - العراق

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان لها إن عناصرها استهدفت "قاعدة الاحتلال الأمريكي عين الأسد" بواسطة "طائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر"، مضيفة أن الهجوم جاء "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

وفي بيان منفصل قالت "المقاومة الإسلامية" إنها هاجمت كذلك قاعدة "تل بيدر" الأمريكية غرب مدينة الحسكة في شمال شرق سوريا، بواسطة طائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما "أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

وفي وقت سابق اليوم أعلن أحد فصائل المقاومة أن مسيرة له ضربت قاعدة تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في مطار "حرير" بمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأعلن البنتاغون الثلاثاء الماضي، أن القوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا تعرضت لـ 55 هجوما خلال الشهر الماضي، ما أدى إلى إصابة 59 جنديا أمريكيا.