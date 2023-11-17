بالفيديو: صلاة جمعة فريدة في المسجد الأقصى.. فماذا حصل؟

العالم – مراسلون



قال مراسل العالم في القدس المحتلة، إن أبواب مسجد الأقصى أغلقت للجمعة الخامسة بوجه المصلين إلا من تتجاوز أعمارهم الـ60 عاما وذلك بقرار ما يعرف بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.



وأضاف، أن قوات الاحتلال لم تمنع فقط من أعمارهم تحت الـ60 عاما من الصلاة في المسجد الأقصى بل حتى الذين من أعمارهم فوق الـ60 ما جعل الصلاة في المسجد الأقصى تقتصر على أقل من 400 ألف مصل بعد ما كان يصلى فيه أكثر من 80 ألف مصل، مشيرا إلى أن الاحتلال يسعى إلى التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى من خلال هذا الإجراء لبسط سيطرته وتحكمه على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



وأوضح مراسلنا أن كيان الاحتلال نشر الحواجز على مداخل الرئيسية لمسجد مثل باب العامود وباب الأسباط وباب الساهرة للتحكم بدخول وخروج المصلين، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال ينشر كل جمعة أكثر من ثلاثة آلاف شرطي في مدينة القدس المحتلة.



وقال مراسل العالم إن كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى وهو يغلق مداخل المسجد الأقصى المبارك.



وأضاف، أن الاحتلال منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى اغلق مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، كما قام بحملة اعتقالات واسعة طالتمئات النشطاء المقدسيين، وكذلك هناك اشتباكات تندلع بين الغينية والأخرى بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدات مثل العيساوية وسلوان والأحياء الملاصقة لأسوار البلدة القديمة من القدس المحتلة.