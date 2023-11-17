كاميرا العالم ترصد آخر تطورات الإعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال الاسرائيلي كان له جولة من الاعتداءات الجديدة على العديد من المناطق والقرى اللبنانية الجنوبية خاصة تلك المحاذية للشريط الحدودي المحتل في منطقة الناقورة في القطاع الغربي، وفي بلدات حولى في القطاع الشرقي وصولا الى القطاع الاوسط كميس الجبل وبليدة وعيترون وميس الجبان وبعض الاطراف المحاذية لبلده مارون الراس.

وأوضح مراسلنا أنه ومنذ الصباح كان هنالك استهداف لاكثر منطقه في الحافة اللبنانية وخاصه ما يسمى بدوار برج الملوك الذي يربط قريه كفر كلا بالخيام، والطريق الذي يؤدي من الدوار باتجاه جسر الخندلي وصولا الى مدينة النبطية حيث استهدف الاحتلال بغارتين بلدة الخيام لليوم الثالث على التوالي، كما قام بقصف بعض الاطراف الجنوبية منها مستهدفا بشكل مباشر الاحياء القريبة من معتقل الخيام، وكانت هنالك اعتداءات اسرائيلية فجر هذا اليوم طالت بلدة كفر كلا وبلده العديسة بالاضافة الى مجموعة من القرى المحاذية بالسهول الممتدة باتجاه سهل المجيدية الواقع مباشرة تحت تلال كفر شوبا ومزارع شبعا.

ونوه مراسلنا بإطلاق صاروخ موجّه على هدف عسكري إسرائيلي بين مستوطنة "عرب العرامشة"، وموقع "الجرداح" الإسرائيليين، مشيراً إلى انبعاث دخان من موقع "الجرداح" بعد سماع صوت انفجار.

وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف تجمع للاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مثلث الطيحات بالأسحلة المناسبة، مؤكّدة تحقيق إصابات مباشرة.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل اليوم الجمعة، "استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من موقع المرجة، وتجمع آخر بالقرب من ثكنة راميم، بالأسلحة المناسبة محققةً إصابات مباشرة"، واستهدفت أيضاً موقع "المالكية" الإسرائيلي ‏بالأسلحة المناسبة. وبعملية تمشيط بالرصاص من موقع "المالكية" الإسرائيلي، باتجاه محيط القرى اللبنانية المجاورة.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون، مشيراً إلى قصفها في وقت سابق بـ4 قذائف. واستهدف القصف الإسرائيلي بلدتي يارين والجبين في القطاع الغربي. كما قصف بلدة الضهيرة.

وفي وقت سابق من فجر اليوم الجمعة، نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان مشاهد لاستهداف المقاومة دبابة "ميركافا" تابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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