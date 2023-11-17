مجزرة جديدة في النصيرات وعشرات الشهداء في مناطق تتعرض للقصف

العالم- فلسطين

وحسب وكالة "معا" الاخبارية أن أكثر من 80 شهيدا وجدوا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال مرتكبة مجزرة جديدة، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأفادت الوكالة، بوصول جثامين 120 شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة منذ صباح اليوم الجمعة إلى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.

وقصف طيران الاحتلال الحربي منزلا ومعرض سيارات لعائلة ضبان قرب مفترق عسقولة وسط مدينة غزة، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء وهناك عشرات الإصابات واشتعال نيران، وسط مناشدات بإرسال الدفاع المدني ومركبات الإسعاف.

وسقط شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف جيش الاحتلال مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

وقصف طيران الاحتلال منزلا في شارع أبو شريعة في حي الصبرة، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

كما سقط ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال منزل عائلة الأخرس في رفح جنوبي قطاع غزة.

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