صواريخ حزب الله تخلف إصابات مباشرة في صفوف العدو

العالم - لبنان

وجاء في بيان المقاومة اليوم: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:30 من قبل ظهر يوم الجمعة 17-11-2023 تجمعاً لجنود ‏الاحتلال "الإسرائيلي" بالقرب من مثلث الطيحات، بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مباشرة". ‏



كما أعلنت المقاومة الإسلامية في بيان منفصل اليوم، عن "استهداف تجمع لجنود العدو الصهيوني بالقرب من موقع المرجة، وتجمع آخر بالقرب من ثكنة راميم، بالأسلحة المناسبة محققةً إصابات مباشرة".



واستهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية أيضا موقع "المالكية" الصهيوني ‏بالأسلحة المناسبة.



وأفادت مصادر المقاومة، بعملية عملية تمشيط بالرصاص من موقع "المالكية" الصهيوني، باتجاه محيط القرى اللبنانية المجاورة.



كما أعلنت إطلاق صاروخ موجّه على هدف عسكري صهيوني بين مستوطنة "عرب العرامشة"، وموقع "الجرداح" الصهيونيين.. مشيرا إلى انبعاث دخان من موقع "الجرداح" بعد سماع صوت انفجار.



وذكر إعلام العدو، أنه تمّ اغلاق كل منطقة الجليل الغربي، لأنّ كل مستوطناتها تقع في مدى نيران حزب الله.



وأشار إلى تجدد القصف المدفعي الصهيوني على أطراف بلدة عيترون، التي كان قد قصفها في وقت سابق بـأربع قذائف.



ولفتت الميادين إلى أنّ القصف الصهيوني استهدف بلدتي يارين والجبين في القطاع الغربي، كما قصف بلدة الضهيرة.



وفي وقت سابق من فجر اليوم، نشرت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مشاهد لاستهداف المقاومة دبابة "ميركافا" تابعة لـ"جيش" العدو الصهيوني في محيط ثكنة "برانيت" عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.