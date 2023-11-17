الإحتلال يواصل إرتكاب المجازر في أرجاء مختلفة من قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

في ظل حصار مطبق وانقطاع المياه والكهرباء والاتصالات والانترنت يواصل الاحتلال الاسرائيلي مجازره ضد المدنيين في قطاع غزة، دون ترك فسحة لايصال الامدادات والمساعدات لاهالي القطاع وبهذا يمهد ليدخل التاريخ عبر بوابة شنه اكثر الحروب دموية في القرن الحالي حسب خبراء عسكريين، الذين يرون ما يحدث في غزة فاق ما تعرضت له المدن الألمانية في نهاية الحرب العالمية الثانية ويماثل ما جرى في هيروشيما وناجازاكي باليابان.



وكالة معا الفلسطينية قالت أنه تم العثور على أكثر من ثمانين شهيدا تحت ركام منزل استهدفته قوات الاحتلال، في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة. وأفادت الوكالة بوصول جثامين مائة وعشرين شهيدا من محافظتي غزة وشمال غزة إلى المستشفى الاندونيسي شمال القطاع.



وقصف طيران الاحتلال منزلا ومعرض سيارات وسط غزة، مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء.



كما سقط شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف مدرسة تؤوي آلاف النازحين في حي الزيتون بمدينة غزة. واغار طيران الاحتلال على منزل في شارع أبو شريعة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.

وسقط ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الجرحى جراء استهداف منزل عائلة الأخرس في رفح.

طائرات الاحتلال قصفت منزلاً شرق غزة وشنت عدة غارات شرق خانيونس وشرق رفح ما ادى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين واصابة اخرين.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل دخانية في عدة مناطق شمالي مدينة غزة وشنت غارات جوية على الحي النمساوي غرب خانيونس.



واستشهد الأمين العام لحركة الأحرار خالد أبو هلال وأحد أبنائه وستة مواطنين في قصف إسرائيلي على منزله ومنازل مجاورة بشارع الجلاء في حي الشيخ رضوان كذل استشهد رئيس المجلس التشريعي السابق احمد بحر متأثر بجروحه بعد ان استشهدت زوجته وابناؤه في غارة على منزلهم الشهر الماضي.

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