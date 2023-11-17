مسيرات غاضبة في مخيم خان دنون بريف دمشق تنديدا بالعدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

من هنا من مخيم خان دنون للاجئين الفلسطينين بريف دمشق ، والذي قدم شهيدين على درب القدس ، خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، نصرة للمقاومة و لانجازاتها البطولية التي حطمت اسطورة الكيان الصهيوني.

رموز المقاومة كانت حاضرة بقوة في اشارة واضحة بوقوف كل فلسطيني الشتات مع المقاومة حتى التحرير ، ومهما كان حجم التضحيات.

واكد ابو مشاهد اسماعيل ممثل حركة الجهاد الاسلامي في الساحة السورية:"ان هذا المخيم الذي قدم عدد من ابنائه في معركة طوفان الاقصى يؤكد بان الشعب الفلسطيني في معركة واحدة ونحن في الـ 48 وفي مخيم الشتات شعب واحد في مواجهة الاحتلال حتى تحرير كل فلسطين".

واكد رامز مصطفى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة: تحية لشعبنا في قطاع غزة على مقاومته الباسلة والصامدة التي تسطر اعجازا اسطوريا لم نرى مثله على مدار كل العقود والسنوات الماضية، فهذا الذي يحصل في قطاع غزة سيقلب كل المعادلات الاقليمية والدولية".

المشاركون طالبوا المجتمع الدولي بمحاسبة والكيان الصهيوني المتوحش، و اجباره على ايقاف الابادة الشعبية الممنهجة بحق اهالي غزة التي لم تراعي اي حق من حقون الانسان.

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