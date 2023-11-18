مظاهرات حاشدة من دول العالم تُندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

العالم - خاص بالعالم

في تايوان تظاهر الالاف دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الصهيوني الوحشي على غزة والدعم الأميركي اللامحدود للكيان الإسرائيلي.

وسار المتظاهرون الى المعهد الأمريكي في تايوان بالعاصمة تايبيه، مطالبين بوقف إطلاق النار ومرددين هتافات تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤولية الصراع في قطاع غزة.

كما تظاهر مئات الأميركيين أمام محطة القطار الرئيسية في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مرددين هتافات تطالب بوقف الدعم الأميركي اللامشروط لإسرائيل وحماية أطفال غزة.

وفي بريطانيا واليونان ايضا نظم عشرات الالاف تظاهرات حاشدة وطالبوا بايقاف العدوان فورا وأطلق المتظاهرون مناشدات للادارة الامريكية والبريطانية بالإعلان الفوري عن وقف الحرب في غزة، كما نادوا بفك الحصار عن القطاع، ووقف إطلاق النار، وإرسال المعونات العاجلة للفلسطينيين، وتحرير فلسطين بالكامل من الاحتلال.

وفي لبنان نظّم حزب الله وقفة تضامنية مع غزة والمقاومة الفلسطينية في ساحة موقف مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشارك في الوقفة شخصيات سياسية واعلامية بالإضافة الى حشد جماهيري كبير، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة.

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش أن 'المقاومة في لبنان والعراق واليمن لن تترك نصرة غزة، معتبرا أن ما يجري في مستشفى الشفاء هو انحدار غير مسبوق في الاخلاق والضمير الإنساني داعيا الى أن 'يتحرك العالم كله لمواجهة هذا المستوى من الاجرام.

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