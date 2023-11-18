السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
٠٥:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

مظاهرات حاشدة من دول العالم تُندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

السبت ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

التظاهرات في العالم تضامناً مع قطاع غزة وتنديدا بمجازر الإحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تواصلت ففي اليوم الـثالث والاربعين من العدوان الإسرائيلي على القطاع شهدت العديد من البلدان تظاهرات حاشدة منددة بالجرائم الوحشية التي يرتكبها العدوان في غزة.

العالم - خاص بالعالم

في تايوان تظاهر الالاف دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الصهيوني الوحشي على غزة والدعم الأميركي اللامحدود للكيان الإسرائيلي.

وسار المتظاهرون الى المعهد الأمريكي في تايوان بالعاصمة تايبيه، مطالبين بوقف إطلاق النار ومرددين هتافات تطالب الولايات المتحدة بتحمل مسؤولية الصراع في قطاع غزة.

كما تظاهر مئات الأميركيين أمام محطة القطار الرئيسية في العاصمة واشنطن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، مرددين هتافات تطالب بوقف الدعم الأميركي اللامشروط لإسرائيل وحماية أطفال غزة.
وفي بريطانيا واليونان ايضا نظم عشرات الالاف تظاهرات حاشدة وطالبوا بايقاف العدوان فورا وأطلق المتظاهرون مناشدات للادارة الامريكية والبريطانية بالإعلان الفوري عن وقف الحرب في غزة، كما نادوا بفك الحصار عن القطاع، ووقف إطلاق النار، وإرسال المعونات العاجلة للفلسطينيين، وتحرير فلسطين بالكامل من الاحتلال.

وفي لبنان نظّم حزب الله وقفة تضامنية مع غزة والمقاومة الفلسطينية في ساحة موقف مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشارك في الوقفة شخصيات سياسية واعلامية بالإضافة الى حشد جماهيري كبير، حيث رفعوا الأعلام الفلسطينية ورايات المقاومة.

وأكد نائب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الشيخ علي دعموش أن 'المقاومة في لبنان والعراق واليمن لن تترك نصرة غزة، معتبرا أن ما يجري في مستشفى الشفاء هو انحدار غير مسبوق في الاخلاق والضمير الإنساني داعيا الى أن 'يتحرك العالم كله لمواجهة هذا المستوى من الاجرام.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

خطيب جمعة طهران: ’طوفان الاقصى’ تسببت بموت دماغي للاحتلال

فيديو خاص: هكذا اغتيل زعيم حركة الاحرار الفلسطينية

صواريخ حزب الله تخلف إصابات مباشرة في صفوف العدو

الأمم المتحدة: منع 'إسرائيل' المياه عن سكان غزة جريمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف