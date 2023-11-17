برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

وهو ما حذر منه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي قال إن قطاع غزة يواجه مجاعة خطيرة وفجوة غذائية هائلة، مؤكدا أن جميع سكان القطاع تقريبا باتوا في حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية.



برنامج الأغذية وفي بيان اشار إلى أن عشرة بالمئة فقط من الإمدادات الغذائية الضرورية دخلت غزة منذ بداية العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن بعض سكان القطاع يعيشون على وجبة واحدة فقط يوميا للبقاء على قيد الحياة.

فنقص الوقود يعرقل توزيع إمدادات الأغذية، وحتى مع وصول شاحنات من مصر وتفريغ الإمدادات في غزة ، لم يتسن توصيلها إلى المدنيين في أماكن الإيواء بسبب شح الوقود اللازم لتشغيل مركبات التوزيع.



ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين قولها إنه مع اقتراب فصل الشتاء، وفي ظل أماكن الإيواء المكتظة وغير الآمنة ونقص المياه النظيفة، يواجه المدنيون مجاعة محتملة وشيكة.وأكدت أن الأمل الوحيد لإنقاذ سكان القطاع هو 'فتح ممر آمن آخر لوصول المساعدات الإنسانية من أجل جلب الغذاء الضروري للحياة إلى غزة'.



وبسبب حرب الابادة الاسرائيلية المستمرة على غزة واهلها ،فإن المجاعة والأمراض لا تبدو بعيدة .. فإمدادات الغذاء والمياه معدومة، و المخابز تغلق أبوابها والأنظمة الغذائية تنهار .



وتتزايد مخاطر انتشار الاوبئة لبقاء مئات الشهداء تحت الانقاض ،وخصوصا في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.



وتسبّب العدوان الاسرائيلي على غزة بنزوح أكثر من مليون وسبعمئة الف شخص داخل القطاع. وفي ظل الحصار المطبق الذي تفرضه سلطات الاحتلال على القطاع منذ بدء العدوان ، لا يجد الآلاف مأوى وخصوصا مع دخول فصل الشتاء.



ولا يتوقف المشهد الكارثي عند هذا الحد فحسب؛ بل يزداد تعقيدا مع قطع الكيان الاسرائيلي إمدادات المياه وتضرر المحطات وإغلاق الآبار لنقص الوقود، ولم يبق سوى محطة واحدة عاملة لتحلية المياه.

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