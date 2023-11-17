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شاهد ماذا يفعل أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي بمسجد وقت الأذان! + فيديو

الجمعة ١٧ نوفمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

بثت منصات التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر أحد جنود الاحتلال الاسرائيلي يلقي قنبلة يدوبة داخل مسجد في بدرس غرب رام الله ويعبر عن فرحته بما فعله.

العالم - الإحتلال

وعادة ما تتعرض المساجد في فلسطين لاقتحامات من قبل جنود الاحتلال حيث أظهر مقطع مصور أيضا في يوليو/تموز الماضي، شابا تركيا وهو يواجه جنديين إسرائيليين في مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة حيث كان الجنديان يحاولان المرور في المصلى مرتديين حذاءيهما.

جنديان يحاولان المرور في المصلى مرتديين حذاءيهما

وأظهر الفيديو الشاب التركي وهو يوجه للجنديين الإسرائيليين تعليمات باللغة الإنجليزية قائلا "اخلع حذاءك هذا مسجد. هذا ليس كنيسا إنه مسجد. أنا لست خائفا منك. هذا مسجد. اخرج من هنا".

كما أنه في شهر رمضان الماضي شهد المسجد الأقصى اقتحاما من قبل جنود الاحتلال حيث أظهرت الصور والفيديوهات شرطة الاحتلال تدوس على سجاد المسجد بالأحذية، وتطلق القنابل الغازية وقنابل الصوت، في حين حاول المصلون الدفاع عن أنفسهم بالتكبير والصراخ.

شرطة الاحتلال تدوس على سجاد المسجد بالأحذية، وتطلق القنابل الغازية وقنابل الصوت

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