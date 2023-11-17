فيديو خاص: تفريق المصلين في القدس، و اقالة نتانياهو؟

العالم - فلسطين

وقال مراسل قناة العالم الاخبارية في القدس المحتلة: القدس المحتلة شهدت في هذه الجمعة حضورا اكبر للمقدسيين الذين لبوا النداء للتوجه الى المسجد الاقصى المبارك، في خامس جمعة يتم منعهم واغلاق المسجد الاقصى المبارك بوجههم، والسماح فقط لمن هم فوق الستين عاما بدخوله من ابناء القدس او الداخل الفلسطيني.

واضاف مراسلنا: العدد الذي استطاع الوصول هو اقل من 4 آلاف فقط وفق دائرة الاوقاف الاسلامية في القدس المحتلة من اصل 170 الفا كانوا في كل جمعة يحضرون لاداء الصلاة من المرابطين والمصلين.

وتابع: هذا المنع ادى الى اقامة الصلاة في الشوارع رغم منع الاحتلال ذلك واستخدام المياه وقنابل الغاز والصوت في الاحياء القريبة من ابواب الاقصى مثل البلدة القديمة وحي وادي الجوز وجبل الزيتون ورأس العمود وبلدة سلوان، حيث حاول اهلها التوجه الى المسجد الاقصى ولكن تم منعهم من قبل قوات الاحتلال فافترشوا الشوارع والطرقات القريبة من البلدة القديمة فقام لاحتلال بتفريقهم.

واوضح مراسل قناة العالم ان اغلاق المسجد الاقصى المبارك لا يخص يوم الجمعة فقط وانما يشمل كل ايام الاسبوع بقرار من المستوى السياسي داخل كيان الاحتلال و من وزير الامن الداخلي المتطرف افيغدور ليبرمان بعد عملية طوفان الاقصى من قبل المقاومة، حيث تنتشر قوات الاحتلال بالمئات في الشوارع والطرق المؤدية.

وحول الخلافات داخل حكومة الاحتلال قال ان الخلاف بدأ بين المستوى السياسي والامني، وبعد عدم تحقيق اي اهداف طرحها نتانياهو في حربه على قطاع غزة، حيث الصواريخ ما زالت تتساقط ولم يتم الوصول لى المحتجزين وعدم التمكن من اضعاف المقاومة في غزة.

وتابع مراسلنا: هذه النتائج ادت الى اخفاق كبير لدى نتانياهو والمستوى السياسي، وقام نتانياهو بتحميل المستوى الامني المسؤولية وبدأ بعد ذلك الجميع يكيل الاتهامات لبعضهم البعض.

واوضح: الليكود الذي يتزعمه نتانياهو مع المعسكر اليميني المتطرف بدأ بمحادثات داخلية لاقالة نتانياهو وترشيح شخصية اخرى من الليكود تقود حكومة موحدة وتتمكن من الاستمرار في الحرب.

وتوقع مراسل قناة العالم في القدس المحتلة ان يكون ذلك صعبا في هذه المرحلة لان نتلانياهو لديه نفوذ كبير سواء في الليكود او في الحكومة التي يقودها الان، مشيرا الى ان استطلاعات الرأي التي صدرت اليوم تعطي معسكر غانتس ولابيد الحصة الاكبر اذا ما جرت انتخابات، وان الليكود لن يحصل الا على 17 مقعدا، ما يدل على تراجع كبير في شعبية هذا الحزب الذي يتهم نتانياهو بالتسبب في فقده الشعبيته جراء السعي لتحقيق اهدافه الشخصية.