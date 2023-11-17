بيان عاجل من حماس بشأن أحداث مستشفى الشفاء

العالم - فلسطين

وأشارت الحركة في بيان لها الي ان قوات الاحتلال تمنع الوصول إلى صيدلية المستشفى لجلب الأدوية للمرضى، ووفاة العديد منهم، وسرقة لجثامين الشهداء، وفرض أوضاع كارثية من انعدام للماء والطعام والدواء، على الآلاف الموجودين في المستشفى من مرضى ونازحين وطواقم طبية؛ هو عملية إبادة ممنهجة لكل من هو داخل المستشفى، تحدث تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وحملت الحركة في بيانها الرئيس الأمريكي بايدن وإدارته، المسؤولية المباشرة عن جريمة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال في مستشفى الشفاء.

واتمت الحركة بيانها: كما نحمل بايدن مسؤولية الجرائم الوحشية بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزّل الذين يتعرّضون للإبادة في كافة مناطق قطاع غزة، بغطاء ودعم من الإدارة الأمريكية.

وبدوره،أعلن مدير مستشفى الشفاء بغزة محمد أبو سليمة عن وفاة كل المرضى في قسم العناية المركزة بالمستشفى؛ بسبب الحصار الإسرائيلي على المجمع الطبي.

وقال: "إن أكثر من 54 شخصا في العناية المركزة توفوا منذ بدء الحصار الإسرائيلي".

ونوه بأن السمة الوحيدة الآن في مستشفى الشفاء هي الموت، حيث لا يتوفر العلاج والماء والأكسجين في المستشفى، بسبب الحصار المفروض على المجمع الطبي منذ أكثر من أسبوع.

وفيما يختص بالأطفال الخدج، قال أبو سليمة إن "الأطفال إن لم يتم توفير العلاج والمعينات الطبية لهم سيتم إعلان وفاة واحد تلو الآخر".

ووصف أبو سليمة المستشفى بالثكنة العسكرية، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على كل شيء يتحرك في المستشفى.