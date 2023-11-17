أردوغان يصل برلين في زيارة تستغرق بضعة ساعات فقط!

العالم - تركيا

ووصل أردوغان إلى مطار عسكري يقع خارج برلين بعد، ظهر اليوم، في زيارة قصيرة من المتوقع أن تستمر عدة ساعات فقط.

ومن المتوقع أن يجتمع بالرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقر إقامته الرسمي بقصر بلفيو قبل أن يجري محادثات على مأدبة عشاء مع المستشار الألمانى أولاف شولتس.

ومن المقرر أن يعود إلى تركيا مساء اليوم الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد غادر بلاده فى وقت سابق من اليوم الجمعة متوجها إلى ألمانيا في زيارة رسمية سريعة.

يشار إلى أن الزيارة أثارت جدلا على خلفية تصريحات أردوغان بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان الرئيس التركي وصف كيان الإحتلال الإسرائيلي بأنه "كيان إرهابي" واتهمه بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في حين أنه أشاد بحماس واصفا إياها بـ"منظمة تحرير".

ورفض شولتس تصريحات أردوغان ووصفها بأنها "عبثية".